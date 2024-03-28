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28 марта, 20:00

Происшествия

Новости часа: напавшего на контролера Моспаркинга мужчину отправили за решетку

Новости часа: напавшего на контролера Моспаркинга мужчину отправили за решетку

Напавший на контролера "Московского паркинга" мужчина получил тюремный срок

Восьмой фигурант по делу о теракте в "Крокусе" отправлен в СИЗО

Восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестовали на два месяца

Басманный суд арестовал восьмого подозреваемого в деле о теракте в "Крокус Сити Холле"

Басманный суд Москвы арестовал семью Исломовых по делу о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал седьмого фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Суд арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

СК РФ потребовал ареста еще троих подозреваемых в организации теракта в "Крокусе"

Четверым обвиняемым в нападении на "Крокус Сити Холл" грозит пожизненное заключение

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мужчину, который напал на контролера "Московского паркинга", приговорили к 3,5 года колонии. Об этом сообщили в Дептрансе.

1 апреля начнется переезд жителей Кузьминок в новостройку на Зеленодольской улице. Об этом рассказали в департаменте городского имущества.

Школьники Московского региона стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады по физике, заявили в Минпросвещения.

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