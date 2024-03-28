Новости часа: напавшего на контролера Моспаркинга мужчину отправили за решетку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мужчину, который напал на контролера "Московского паркинга", приговорили к 3,5 года колонии. Об этом сообщили в Дептрансе.

1 апреля начнется переезд жителей Кузьминок в новостройку на Зеленодольской улице. Об этом рассказали в департаменте городского имущества.

Школьники Московского региона стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады по физике, заявили в Минпросвещения.