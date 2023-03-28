Блогер Лерчек проиграла суд на 1 миллион рублей

Блогерша Лерчек проиграла суд на один миллион рублей, и это в придачу к обвинениям о неуплате налогов. Иск подало рекламное агентство компании, через которую Валерия Чекалина продавала свои марафоны стройности и личностного роста.

Иск рассматривали с декабря 2022 года. Агентство требовало более 3 миллионов рублей, но суд вынес решение снизить сумму втрое. Теперь у Лерчек есть месяц, чтобы оспорить это решение.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.