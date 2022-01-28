Суд арестовал одного из подозреваемых в ограблении Марины Кошташенко, вдовы Александра Градского. Речь идет о 100 миллионах рублей, которые женщина хранила в доме. По словам пострадавшей, ей пришлось отдать все деньги грабителям, а потом подвезти их до станции.

Одной из версий, которые рассматривало следствие, стала инсценировка. Коташенко обратилась в полицию только спустя несколько часов после ограбления. Это и вызвало подозрения, но адвокат вдовы все отрицает.

В данный момент следствие ищет еще троих налетчиков. 10 миллионов присвоил мужчина, который уже находится в изоляторе и ждет суда.

На что ушли деньги? И кто навел грабителей на дом семьи Градских?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.