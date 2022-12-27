Мосгорсуд вынес приговор бывшему сенатору от КЧР Рауфу Арашукову и его отцу

Мосгорсуд вынес приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу, экс-советнику гендиректора "Газпром межрегионгаз". Обоим назначили пожизненное лишение свободы. Их признали виновными в организации двух убийств и хищение газа почти на четыре с половиной миллиарда рублей. Потерпевшие рассказали, что очень надеялись на справедливый приговор.

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