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27 декабря, 22:30

Происшествия

Мосгорсуд вынес приговор бывшему сенатору от КЧР Рауфу Арашукову и его отцу

Мосгорсуд вынес приговор бывшему сенатору от КЧР Рауфу Арашукову и его отцу

"Московский патруль": Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства

Экс-сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства

Мосгорсуд вынес приговор бывшему сенатору Арашукову и его отцу

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Мосгорсуд вынес приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу, экс-советнику гендиректора "Газпром межрегионгаз". Обоим назначили пожизненное лишение свободы. Их признали виновными в организации двух убийств и хищение газа почти на четыре с половиной миллиарда рублей. Потерпевшие рассказали, что очень надеялись на справедливый приговор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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