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Происшествия

Суд увеличил сумму штрафа для фигуранта дела о пожаре в "Зимней вишне" в Кемерове

Суд увеличил сумму штрафа для фигуранта дела о пожаре в "Зимней вишне" в Кемерове

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Суд увеличил сумму штрафа до 70 миллионов рублей для фигуранта дела о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Гендиректора сгоревшего торгового центра Вячеслава Вишневского осудили за взятку главе регионального Госстройнадзора в октябре.

Вячеслав Вишневский был приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу размером в 21 миллион рублей. Однако обвинение подало апелляцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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