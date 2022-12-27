Суд увеличил сумму штрафа для фигуранта дела о пожаре в "Зимней вишне" в Кемерове

Суд увеличил сумму штрафа до 70 миллионов рублей для фигуранта дела о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Гендиректора сгоревшего торгового центра Вячеслава Вишневского осудили за взятку главе регионального Госстройнадзора в октябре.

Вячеслав Вишневский был приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу размером в 21 миллион рублей. Однако обвинение подало апелляцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.