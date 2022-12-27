Новости регионов: суд отправил пожарного инспектора под арест в Кемерове

Пожарного инспектора, который может быть причастен к возгоранию в кемеровском приюте, отправили под арест. Следователи считают, что сотрудник не обеспечил проведение проверок здания за полгода. Однако в МЧС возразили: приют пытались проверить в 2021 году. Тогда арестованный инспектор выявил грубые нарушения и сообщил о них прокуратуре. Тем не менее, приют продолжил работать.

Специалисты восстановили электроснабжение во всех селах Ольгинского округа в Приморье. Об этом сообщили местные энергетики. Семь населенных пунктов обесточил мощный циклон, который бушевал в регионе три дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.