Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Происшествия

Новости регионов: суд отправил пожарного инспектора под арест в Кемерове

Новости регионов: суд отправил пожарного инспектора под арест в Кемерове

Новости часа: суд поместил в СИЗО инспектора по делу о пожаре в приюте в Кемерове

Защита обжалует решение суда об аресте пожарного инспектора Романа Плета

Суд поместил в СИЗО инспектора по делу о пожаре в приюте в Кемерове до 24 февраля

Суд арестовал владельца приюта в Кемерове, где в пожаре погибли 22 человека

"Московский патруль": экс-прокурора Раменского могут приговорить к 20 годам колонии

На Собчак подали в суд за неоплаченные камины

"Московский патруль": суд арестовал фигуранта дела о пожаре в ТЦ "Мега Химки"

Суд отправил под домашний арест водителя, сбившего людей на остановке в центре Москвы

Суд арестовал начальника участка фирмы, которая проводила работы в сгоревшем OBI в Химках

Пожарного инспектора, который может быть причастен к возгоранию в кемеровском приюте, отправили под арест. Следователи считают, что сотрудник не обеспечил проведение проверок здания за полгода. Однако в МЧС возразили: приют пытались проверить в 2021 году. Тогда арестованный инспектор выявил грубые нарушения и сообщил о них прокуратуре. Тем не менее, приют продолжил работать.

Специалисты восстановили электроснабжение во всех селах Ольгинского округа в Приморье. Об этом сообщили местные энергетики. Семь населенных пунктов обесточил мощный циклон, который бушевал в регионе три дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиярегионывидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика