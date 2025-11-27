Адвокат покупательницы квартиры Долиной заявила о намерении подать жалобу в Верховный суд

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила о намерении подать жалобу в Верховный суд после того, как кассационный суд оставил элитную квартиру в Хамовниках в собственности Ларисы Долиной. Защитница потребовала возврата денежных средств.

При этом адвокат Долиной Мария Пухова выразила уверенность в законности и обоснованности решения суда, назвав его единственно верным. Кассация подтвердила решения предыдущих инстанций, в результате чего Лурье осталась без жилья и без денег.

