27 ноября, 15:15

Адвокат покупательницы квартиры Долиной заявила о намерении подать жалобу в Верховный суд

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила о намерении подать жалобу в Верховный суд после того, как кассационный суд оставил элитную квартиру в Хамовниках в собственности Ларисы Долиной. Защитница потребовала возврата денежных средств.

При этом адвокат Долиной Мария Пухова выразила уверенность в законности и обоснованности решения суда, назвав его единственно верным. Кассация подтвердила решения предыдущих инстанций, в результате чего Лурье осталась без жилья и без денег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

