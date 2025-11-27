Кассационный суд оставил элитную квартиру в собственности Ларисы Долиной

Кассационный суд отклонил жалобу Полины Лурье и оставил элитную квартиру в собственности народной артистки России Ларисы Долиной. Это решение подтвердило правомерность вердиктов предыдущих судебных инстанций.

Адвокат истца Светлана Свириденко заявила, что их сторона не согласна с выводом суда и будет обжаловать его в Верховном суде. Она также отметила, что проведенная экспертиза не является допустимым доказательством, поскольку была выполнена в рамках уголовного дела.

