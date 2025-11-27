Кассационный суд Москвы отклонил жалобу покупательницы квартиры Ларисы Долиной

Кассационный суд в Москве отклонил жалобу покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье. Это значит, что жилплощадь остается в собственности народной артистки России. Такое решение вынесли также предыдущие инстанции.

Речь идет о пятикомнатной квартире в Хамовниках, которую народная артистка продала под влиянием мошенников, но потом доказала, что сделка должна быть отменена. В итоге это стало прецедентом для российской судебной системы и рынка в целом.

