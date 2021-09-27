Суд Петербурга отказался смягчить приговор историку Соколову

Суд в Санкт-Петербурге отказался смягчить приговор историку Олегу Соколову. За убийство аспирантки и хранение оружия его приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии.

Защита подала апелляцию, однако срок оставили без изменения. Сам Соколов на заседании взял право последнего слова и заявил, что раскаивается, а в какой-то момент даже расплакался. При этом он попросил судью учесть, что у него есть семья, а во время преступления он был в состоянии аффекта.

В ноябре 2019 года спасатели вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге мужчину. В его рюкзаке нашли две отрубленные руки и травматический пистолет. Мужчину задержали. Им оказался историк, доцент СПбГУ Олег Соколов. После в его квартире полицейские нашли женское тело, голову и окровавленную пилу. Убитой оказалась аспирантка и возлюбленная Соколова Анастасия Ещенко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.