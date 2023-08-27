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27 августа, 22:15

Происшествия

Следствие по делу о теракте в отношении Треповой продлили до 2 декабря

Следствие по делу о теракте в отношении Треповой продлили до 2 декабря

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Срок следствия по делу о теракте в петербургском кафе в отношении Дарьи Треповой, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, продлили до 2 декабря. Это следует из постановления, опубликованного на сайте Басманного суда Москвы.

Обвиняемую в теракте Трепову арестовали 4 апреля. По данным следствия, она выполняла указания лиц, действовавших с территории Украины. Девушка принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Татарскому. В результате взрыва он погиб и еще более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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