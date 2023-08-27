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27 августа, 21:15

Происшествия

Суд арестовал двух фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой в кафе на севере Москвы

Суд арестовал двух фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой в кафе на севере Москвы

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Суд арестовал двух фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой в кафе на севере Москвы. Следствие установило, что в период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 35 человек, 28 из них были госпитализированы.

Установлено, что все эти люди употребляли шаурму, купленную в "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской. Следственный комитет изъял продукты и опечатал кафе. Роспотребнадзор зафиксировал грубые нарушения санитарных норм. После инцидента было возбуждено уголовное дело об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Арестованным может грозить до 6 лет заключения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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