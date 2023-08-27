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Новости

27 августа, 21:00

Происшествия

СК продлил срок расследования по делу обвиняемой в убийстве военкора Татарского

СК продлил срок расследования по делу обвиняемой в убийстве военкора Татарского

Виновника крупного ДТП в Калуге арестовали на два месяца

Суд освободил по УДО девушку, сбившую троих детей в столичном районе Солнцево

Суд в Москве отправил под арест водителя каршеринга, который сбил мальчика в Южном Бутове

Суд арестовал двух фигурантов дела о смертельной экскурсии в коллекторе Москвы

"Московский патруль": дезинсектора осудили на 5 лет по делу об отравлении арбузом в Москве

Суд заключил под стражу двух напавших на съемочную группу Москвы 24

В ходе визита Путина в Китай в октябре будут подписаны совместные документы – МИД КНР

"Московский патруль": суд вынес приговор Олегу Швыреву

Суд арестовал имущество блогера Елены Блиновской на 64 млрд рублей

Следственный комитет продлил срок расследования по делу обвиняемой Дарьи Треповой в убийстве военкора Владлена Татарского в кафе Санкт-Петербурга до 2 декабря 2023 года.

В рамках Московского урбанфорума посетители "Лужников" смогли попробовать себя в качестве сотрудника ЗАГС или инспектора по благоустройству. Все это оказалось возможным благодаря специальному тренажеру виртуальной реальности.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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