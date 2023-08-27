СК продлил срок расследования по делу обвиняемой в убийстве военкора Татарского

Следственный комитет продлил срок расследования по делу обвиняемой Дарьи Треповой в убийстве военкора Владлена Татарского в кафе Санкт-Петербурга до 2 декабря 2023 года.

В рамках Московского урбанфорума посетители "Лужников" смогли попробовать себя в качестве сотрудника ЗАГС или инспектора по благоустройству. Все это оказалось возможным благодаря специальному тренажеру виртуальной реальности.

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