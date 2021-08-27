Суд арестовал блогера, напавшего на женщину с газовым баллончиком

Блогер, брызнувший в женщину из баллончика во время стрима, заявил, что его принуждал к этому "начальник". Впрочем, на суд такой аргумент не повлиял. Мужчина проведет под стражей два месяца.

Шокирующий прямой эфир группа стримеров устроила накануне. Во время онлайн-трансляции они напали на случайную женщину в Измайловском парке. Судя по кадрам, 52-летнему инвалиду еще приказывали раздеться и лечь на землю. К счастью, обошлось без этого. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.