Блогера, брызнувшего в женщину из баллончика в Измайлове, арестовали на два месяца

Два месяца под стражей проведет стример, который напал на женщину с перцовым баллончиком. Решение вынес суд после ходатайства следствия.

Прямой эфир группа стримеров устроила накануне. Во время онлайн-трансляции мужчины напали на женщину в Измайловском парке. Блогеров задержали в тот же день.

Против них возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Стримерам грозит до 7 лет колонии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.