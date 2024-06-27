Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 21:15

Происшествия

Щелковский суд арестовал двух фигурантов дела о пожаре во Фрязине

Щелковский суд арестовал двух фигурантов дела о пожаре во Фрязине

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Щелковский суд арестовал заместителя гендиректора ООО "Исприн", а также представителя собственника здания бывшего НИИ "Платан" во Фрязине по делу о пожаре. Они будут находиться под стражей вплоть до 24 августа 2024 года.

Крупный пожар произошел в этом строении 24 июня. В результате случившегося погибло шесть человек. По данным следствия, к трагическим последствиям, среди прочего, привело нарушение требований пожарной безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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