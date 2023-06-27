Экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу приговорили к 10,5 года по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Суд в Кемерове вынес два приговора по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. Экс-начальник МЧС региона Александр Мамонтов получил 10,5 года колонии общего режима.

Более восьми лет назначили бывшему главному пожарному инспектору ведомства по региону Григорию Терентьеву. Он также должен выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.