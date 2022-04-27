Арестованы еще трое подозреваемых в подготовке убийства Владимира Соловьева. Их отправили в СИЗО до 25 июня.

Один из арестованных уже успел отсидеть за убийство 7 лет. Всего по делу о покушении на Соловьева арестованы пятеро. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.