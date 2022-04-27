Суд арестовал третьего члена банды, готовившей убийство журналиста Соловьева

Басманный суд Москвы арестовал Владимира Степанова – третьего из шести подозреваемых в подготовке убийства российского тележурналиста Владимира Соловьева.

Россиянин Константин Ярошенко летит домой. Его обменяли на осужденного в РФ американца Тревора Рида. Об этом заявили в МИД РФ.

На Новопеределкинской улице в Москве открыли новую выделенную полосу, сообщили в Дептрансе.