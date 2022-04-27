СК требует арестовать еще троих подозреваемых в подготовке покушения на Соловьева

Следствие попросило суд арестовать еще троих подозреваемых в покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда. Следователи просят отправить их в СИЗО до 25 июня.

Накануне суд арестовал первых двух фигурантов. В понедельник, 25 мая, ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации. Все они – граждане РФ.

По данным следователей, по заданию Службы безопасности Украины они планировали убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Во время обыска у подозреваемых обнаружили взрывчатку, коктейли Молотова, огнестрельное оружие и патроны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

