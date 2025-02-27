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27 февраля, 16:15

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Савеловский суд огласит приговор Блиновской 3 марта

Савеловский суд огласит приговор Блиновской 3 марта

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Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской в понедельник, 3 марта. 27 февраля прошло финальное слушание, на котором защита просила освободить Блиновскую от наказания в связи с истечением сроков давности. Сама блогер заявила о раскаянии и попросила отсрочки наказания, ссылаясь на необходимость воспитания детей.

Ранее прокурор запросил для Блиновской шесть лет колонии. Ее обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Сумма долга ее семьи перед государством превышает 1,4 миллиарда рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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