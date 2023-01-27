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27 января, 19:45

Происшествия

Суд арестовал главу IТ-управления ФТС России Васильева по делу о взятке

Суд арестовал главу IТ-управления ФТС России Васильева по делу о взятке

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Басманный суд отправил в СИЗО до 26 марта главу IT-управления Федеральной таможенной службы Дмитрия Васильева. Он был задержан 27 января, а в его офисе провели обыски.

Его обвиняют в получении особо крупной взятки – более 25 миллионов рублей при заключении госконтрактов, а также в хищении бюджетных средств, которые выделялись на цифровизацию работы таможенной службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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