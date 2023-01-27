Суд арестовал главу IТ-управления ФТС России Васильева по делу о взятке

Басманный суд отправил в СИЗО до 26 марта главу IT-управления Федеральной таможенной службы Дмитрия Васильева. Он был задержан 27 января, а в его офисе провели обыски.

Его обвиняют в получении особо крупной взятки – более 25 миллионов рублей при заключении госконтрактов, а также в хищении бюджетных средств, которые выделялись на цифровизацию работы таможенной службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.