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Общество

Новости часа: суд поместил в СИЗО инспектора по делу о пожаре в приюте в Кемерове

Новости часа: суд поместил в СИЗО инспектора по делу о пожаре в приюте в Кемерове

Защита обжалует решение суда об аресте пожарного инспектора Романа Плета

Суд поместил в СИЗО инспектора по делу о пожаре в приюте в Кемерове до 24 февраля

Суд арестовал владельца приюта в Кемерове, где в пожаре погибли 22 человека

"Московский патруль": экс-прокурора Раменского могут приговорить к 20 годам колонии

На Собчак подали в суд за неоплаченные камины

"Московский патруль": суд арестовал фигуранта дела о пожаре в ТЦ "Мега Химки"

Суд отправил под домашний арест водителя, сбившего людей на остановке в центре Москвы

Суд арестовал начальника участка фирмы, которая проводила работы в сгоревшем OBI в Химках

Московский суд изберет меру пресечения водителю BMW, насмерть сбившему человека 15 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инспектора по пожарной безопасности поместили в СИЗО по делу о пожаре в кемеровском приюте. Так заявили в Центральном районном суде города.

Военные Южной Кореи выпустили около 100 снарядов по беспилотникам КНДР, но не сбили их. Об этом сообщили корейские СМИ.

Погода в новогоднюю ночь в Москве будет теплой, с большими сугробами. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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