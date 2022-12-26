Новости часа: суд поместил в СИЗО инспектора по делу о пожаре в приюте в Кемерове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инспектора по пожарной безопасности поместили в СИЗО по делу о пожаре в кемеровском приюте. Так заявили в Центральном районном суде города.

Военные Южной Кореи выпустили около 100 снарядов по беспилотникам КНДР, но не сбили их. Об этом сообщили корейские СМИ.

Погода в новогоднюю ночь в Москве будет теплой, с большими сугробами. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.