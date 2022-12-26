Защита обжалует решение суда об аресте пожарного инспектора Романа Плета. Его обвиняют в халатности, которая привела к смерти 22 человек при пожаре в приюте в Кемерове. Ранее стало известно, что СК проводил доследственную проверку о незаконной работе организации в 2021 году. Следователи просили МЧС проверить приют. Это сделал Роман Плет: он выявил грубые нарушения требований пожарной безопасности и сообщил о них прокуратуре и следственному комитету. Тем не менее, приют продолжил работать.

Более 50 человек отравились аммиаком из-за схода поезда с рельсов на юго-востоке Сербии. Об этом сообщают местные власти. Цистерны с аммиаком перевернулись в городе Пирот. Власти рекомендовали жителям не покидать свои дома, а водителям – выбирать маршруты в объезд места аварии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.