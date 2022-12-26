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Происшествия

Суд арестовал владельца приюта в Кемерове, где в пожаре погибли 22 человека

Суд арестовал владельца приюта в Кемерове, где в пожаре погибли 22 человека

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Суд арестовал владельца приюта в Кемерове, где в пожаре погибли 22 человека. Владелец признал свою вину.

Ранее сообщалось, что задержан также пожарный инспектор, который проверял приют, где жили престарелые и маломобильные граждане. Следствие просит арестовать и его.

По версии СК, владелец приюта арендовал здание с 2019 года и знал, что оно не отвечает требованиям пожарной безопасности, потому что в нем не было сигнализации и систем пожаротушения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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