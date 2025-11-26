Мосгорсуд вынесет решение по делу многодетной семьи, которую хотят выселить из квартиры

Мосгорсуд вынесет решение по делу многодетной семьи, которую пытаются выселить из квартиры, купленной 12 лет назад. Сделка выглядела законной, покупателей признали добросовестными. Однако в прошлом, еще до заселения этих собственников, с квартирой произошло мошенничество.

Выплаченная ипотека и трое детей не стали аргументами для предыдущих инстанций. Теперь дело рассматривают в апелляции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.