Московская семья может лишиться квартиры, за которую уже выплатила ипотеку

Многодетная семья москвичей может лишиться квартиры, за которую уже выплатила ипотеку. Причиной стало мошенничество с жильем в прошлом. Суд уже признал покупателей добросовестными, а виновные в аферах получили срок. Тем не менее наследник прошлого собственника теперь хочет вернуть квадратные метры.

Новые владельцы могут остаться с детьми на улице. Они подали апелляцию в Мосгорсуд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.