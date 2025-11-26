В Мосгорсуде пройдет заседание по делу семьи, которую выселяют из жилья из-за мошенника

В Мосгорсуде пройдет заседание по делу многодетной семьи, которую выселяют из квартиры, купленной еще 12 лет назад. Они полностью выплатили ипотеку и только после этого узнали, что могут лишиться жилья.

Оказалось, что предыдущая продажа квадратных метров была мошеннической. Потом собственник якобы выехала из России и пропала. Вернуть имущество хочет ее наследник. Суд уже признал покупателей добросовестными, однако постановил освободить квартиру. На это семье с тремя детьми дали 30 дней. Москвичи подали апелляцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.