Суд арестовал подозреваемого в незаконном удержании и пытках подростков в Подмосковье

Суд в Московской области арестовал мужчину, подозреваемого в организации незаконного реабилитационного центра, где содержались 24 подростка. По версии следствия, в учреждении в Дедовске детей подвергали пыткам и лишали еды.

Как сообщили в Следственном комитете, обвинение предъявлено администратору центра и 18-летнему постояльцу, участвовавшему в избиениях. Центр располагался в частном доме с зарешеченными окнами, где, по данным СМИ, была оборудована специальная комната для пыток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.