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Новости

26 октября, 23:15

Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в вымогательстве денег у главы "Ростеха"

Арестованы двое обвиняемых в вымогательстве денег у главы "Ростеха"

Суд в Москве арестовал экс-главреда Tatler Романовского

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В Москве арестованы двое обвиняемых в вымогательстве денег у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. В СИЗО отправлены коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, а также бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский.

По версии следствия, Суханов и Романовский требовали у Чемезова 11 миллионов рублей за удаление компромата из телеграм-канала. По этому делу подозреваемой проходит и Собчак. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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