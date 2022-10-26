В Москве арестованы двое обвиняемых в вымогательстве денег у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. В СИЗО отправлены коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, а также бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский.

По версии следствия, Суханов и Романовский требовали у Чемезова 11 миллионов рублей за удаление компромата из телеграм-канала. По этому делу подозреваемой проходит и Собчак. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.