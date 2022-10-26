Суд в Москве арестовал экс-главреда Tatler Романовского

В Москве арестован бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский. Он пробудет в СИЗО минимум до 24 декабря, так же как коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. Оба арестованных обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Сама же Собчак, получившая статус подозреваемой, покинула Россию. Сегодня следователи нагрянули в ее подмосковный дом с обыском. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.