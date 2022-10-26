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Новости

26 октября, 22:15

Происшествия

Суд в Москве арестовал экс-главреда Tatler Романовского

Суд в Москве арестовал экс-главреда Tatler Романовского

"Московский патруль": суд оставил в силе приговор сироте, осужденной за мошенничество

Суд в Москве арестовал коммерческого директора Собчак Суханова

Следствие потребовало ареста директора Собчак по делу о вымогательстве

"Московский патруль": Мособлсуд утвердил приговор американке Бриттни Грайнер

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Солнцевский суд арестовал водителя Audi, сбившего женщину с пятилетним ребенком

Суд арестовал водителя Audi, сбившего женщину с ребенком в Солнцеве

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В Москве арестован бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский. Он пробудет в СИЗО минимум до 24 декабря, так же как коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. Оба арестованных обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Сама же Собчак, получившая статус подозреваемой, покинула Россию. Сегодня следователи нагрянули в ее подмосковный дом с обыском. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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