26 сентября, 12:15Происшествия
Суд в Москве избрал меру пресечения тренеру, применившему насилие к ребенку-инвалиду
Нагатинский суд избрал меру пресечения тренеру, который агрессивно повел себя с ребенком-инвалидом в бассейне. На два месяца Сергею Саяпину назначили запрет определенных действий.
Кроме того, суд не стал удовлетворять ходатайство следствия об аресте.
Тренеру предъявили обвинения в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.