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26 сентября, 12:15

Происшествия

Суд в Москве избрал меру пресечения тренеру, применившему насилие к ребенку-инвалиду

Суд в Москве избрал меру пресечения тренеру, применившему насилие к ребенку-инвалиду

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Нагатинский суд избрал меру пресечения тренеру, который агрессивно повел себя с ребенком-инвалидом в бассейне. На два месяца Сергею Саяпину назначили запрет определенных действий.

Кроме того, суд не стал удовлетворять ходатайство следствия об аресте.

Тренеру предъявили обвинения в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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