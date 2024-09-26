Суд в Москве избрал меру пресечения тренеру, применившему насилие к ребенку-инвалиду

Нагатинский суд избрал меру пресечения тренеру, который агрессивно повел себя с ребенком-инвалидом в бассейне. На два месяца Сергею Саяпину назначили запрет определенных действий.

Кроме того, суд не стал удовлетворять ходатайство следствия об аресте.

Тренеру предъявили обвинения в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.