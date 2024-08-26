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26 августа, 14:15

Происшествия

Суд продлил арест Павлу Дурову во Франции

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Французский суд продлил срок содержания под стражей Павла Дурова, официальное обвинение ему пока не предъявили. Первоначальный период ареста может длиться до 96 часов. За это время следователи должны провести все необходимые допросы.

При этом неизвестно, куда после задержания Дурова пропала девушка, которая его сопровождала. По предварительным данным, это была 24-летняя Юлия Вавилова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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