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26 июля, 21:30

Происшествия

Новости регионов: суд арестовал второго аниматора квест-рума, где произошел пожар

Новости регионов: суд арестовал второго аниматора квест-рума, где произошел пожар

Подозреваемого в подрыве автомобиля заочно арестовали в Москве

Суд Москвы заочно арестовал подозреваемого по делу о подрыве внедорожника

"Безопасный город": обвиняемого в поджоге квартиры на востоке Москвы отправили в СИЗО

"Безопасный город": суд продлил срок ареста блогера Блиновской до 19 августа

Новости часа: экспозиция "Город будущего" покажет, какой станет Москва в 2030 году

Мосгорсуд продлил срок ареста блогера Блиновской до 19 августа

"Безопасный город": блогер Поляков признан виновным в убийстве сожительницы

Столичный суд отправил под домашний арест владельца киоска, где люди отравились шаурмой

Столичный суд приговорил к 13 годам колонии музыканта из США Лика за сбыт наркотиков

Суд арестовал второго аниматора квест-рума "Дом ужасов", где произошел пожар, в котором сгорели две девушки. Как уточняется, в квесте он исполнял роль маньяка с бензопилой. Теперь в СИЗО он пробудет до конца сентября.

Между тем в Анапе дельфин сбил с ног женщину, которая купалась в воде возле берега. Животное гналось за рыбой и врезалось в туристку.

В Сеть попали кадры огромной очереди в Крыму – люди выстроились у входа на фестиваль "Таврида.АРТ". Это масштабное мероприятие, посвященное молодому искусству. Фестиваль будет продолжаться все предстоящие выходные.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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