Новости регионов: суд арестовал второго аниматора квест-рума, где произошел пожар

Суд арестовал второго аниматора квест-рума "Дом ужасов", где произошел пожар, в котором сгорели две девушки. Как уточняется, в квесте он исполнял роль маньяка с бензопилой. Теперь в СИЗО он пробудет до конца сентября.

Между тем в Анапе дельфин сбил с ног женщину, которая купалась в воде возле берега. Животное гналось за рыбой и врезалось в туристку.

В Сеть попали кадры огромной очереди в Крыму – люди выстроились у входа на фестиваль "Таврида.АРТ". Это масштабное мероприятие, посвященное молодому искусству. Фестиваль будет продолжаться все предстоящие выходные.

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