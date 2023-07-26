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Взорвавшего железнодорожные пути под Брянском диверсанта приговорили к 22 годам колонии

Взорвавшего железнодорожные пути под Брянском диверсанта приговорили к 22 годам колонии

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22 года колонии строгого режима и 600 тысяч рублей штрафа. Такой приговор вынес Второй Западный военный суд в отношении украинского диверсанта Сергея Белавина.

Прошлым летом молодой человек подорвал железнодорожные пути под Брянском. Суд признал его виновным по статьям "Теракт в составе организованной группы", "Прохождение обучения терроризму" и "Незаконное хранение и изготовление взрывчатых устройств".

В результате взрыва на железной дороге была повреждена кабина машиниста. Люди не пострадали. Целью Белавина, по оценке следствия, была дестабилизация деятельности государственных структур России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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