Суд арестовал напавшего на ребенка в Шереметьево до 24 августа

Мужчину, который напал на ребенка в аэропорту Шереметьево, арестовали до 24 августа. Такое решение принял Химкинский суд. Ранее задержанный признал свою вину, однако в разговоре с журналистами вел себя неадекватно и отказался извиняться перед семьей пострадавшего.

По делу назначены многочисленные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, чтобы установить вменяемость мужчины. Ему предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство. Двухлетний мальчик получил тяжелые травмы головы, спины и шеи и находится в реанимации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.