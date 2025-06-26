26 июня, 16:15Происшествия
В суд доставили мужчину, напавшего на ребенка в Шереметьево
В Химкинский суд Московской области доставили мужчину, напавшего на двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево. Ему предстоит избрание меры пресечения. Следствие предъявило обвинение по статье о покушении на убийство.
Мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения бросил ребенка об пол. Сообщается, что он признал вину.
Мальчик находится в больнице с множественными травмами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.