В суд доставили мужчину, напавшего на ребенка в Шереметьево

В Химкинский суд Московской области доставили мужчину, напавшего на двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево. Ему предстоит избрание меры пресечения. Следствие предъявило обвинение по статье о покушении на убийство.

Мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения бросил ребенка об пол. Сообщается, что он признал вину.

Мальчик находится в больнице с множественными травмами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.