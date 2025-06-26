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26 июня, 16:15

Происшествия

В суд доставили мужчину, напавшего на ребенка в Шереметьево

В суд доставили мужчину, напавшего на ребенка в Шереметьево

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В Химкинский суд Московской области доставили мужчину, напавшего на двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево. Ему предстоит избрание меры пресечения. Следствие предъявило обвинение по статье о покушении на убийство.

Мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения бросил ребенка об пол. Сообщается, что он признал вину.

Мальчик находится в больнице с множественными травмами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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