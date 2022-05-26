Верховный суд начал рассматривать иск о признании "Азова" террористическим объединением

В данный момент Верховный суд РФ начинает рассматривать иск Генпрокуратуры о признании отряда "Азова" террористическим объединением. С утра возле здания дежурят журналисты.

Если суд примет положительное решение, любой участник организации может быть привлечен как пособник террористов. В настоящий момент "Азов" в России формально не запрещен, хотя на отдельных его участников возбуждены уголовные дела.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.