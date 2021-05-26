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Москва 24

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Происшествия

14:15

Белгородское УФСИН опровергло информацию об этапировании Ефремова в Москву

суды происшествия видео Роман Карлов Ксения Чепенко

Белгородское управление ФСИН опровергло распространенную в СМИ информацию, что Михаил Ефремов был этапирован в Москву для проведения следственных мероприятий и помещен под домашний арест.

"Мы можем сказать, что данная информация не соответствует действительности. Осужденный Ефремов в настоящее время отбывает наказание в исправительном учреждении Белгородской области," – заявила старший инспектор пресс-службы ФСИН России по Белгородской области Ольга Загородняя.

Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на источник сообщила, что Михаила Ефремова привезли в Москву давать показания по делу о наркотиках, и пока идет следствие, отпустили домой. Источник газеты утверждал, что ему разрешили гулять в пределах 1 километра от дома.

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 года. Он отбывает срок в исправительной колонии в Белгородской области. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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