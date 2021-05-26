Михаилу Ефремову разрешили вернуться домой – СМИ

Михаила Ефремова привезли в Москву и разрешили вернуться домой, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.

Осужденный актер сейчас якобы находится в столице. Сообщается, что его привезли давать показания по делу о наркотиках, и пока идет следствие, его отпустили домой. Источник газеты утверждает, что Ефремову разрешили гулять в пределах 1 километра от дома.

В то же время ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний сообщает, что актер находится в колонии, его никуда не отправляли. Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не может находиться в столице.

"Этого не может быть, его можно отпустить домой только в отпуск, но еще мало времени прошло. А чтобы в рамках отношения уголовного дела изменить меру пресечения в виде домашнего ареста – это исключительно решение суда. Никто не имеет права его отпустить домой. Если в рамках какого-то другого уголовного дела из изолятора его поместят домой, то исключительно по решению суда", – сказал Пашаев.

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 года. Он отбывает срок в исправительной колонии в Белгородской области.