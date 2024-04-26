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26 апреля, 16:45

Происшествия

Новости мира: исполнительнице теракта в центре Стамбула дали 1 794 года тюрьмы

Новости мира: исполнительнице теракта в центре Стамбула дали 1 794 года тюрьмы

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Суд вынес приговор по делу о теракте на стамбульской пешеходной улице Истикляль. Он произошел в 2022 году. Исполнительница теракта Ахлям аль-Башир по совокупности преступлений получила 1 794 года тюрьмы, или семь пожизненных сроков. Тогда при взрыве самодельного устройства погибли шесть человек, более 80 человек получения ранения.

Между тем на крышах университетов Огайо и Индианы в США заметили снайперов. Некоторые иностранные СМИ пишут, что они следят за протестующими в поддержку Палестины. В акциях поучаствовала часть студентов американских вузов. В некоторых случаях митинги заканчивались драками и задержаниями.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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