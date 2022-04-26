Арест неонациста, готовившего покушение, и новые магистрали в Москве

Суд арестовал второго члена банды неонацистов, готовившей убийство журналиста Соловьева. Свою вину он не признает. Ранее под арест отправили еще одного подозреваемого.

Косинское шоссе сделают бессветофорным, а на перекрестке с Салтыковской улицей появится новая развязка. Этот участок станет частью Московского скоростного диаметра.

В России в ближайшее время возобновят работу магазины OBI. В компании пообещали открыть все точки до конца майских праздников.

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