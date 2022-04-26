Суд арестовал двух фигурантов дела о подготовке покушения на журналиста Соловьева

Суд арестовал двоих подозреваемых в подготовке покушения на Владимира Соловьева. Известно, что один из них был ранее судим и проходил принудительное лечение.

До этого СК РФ попросил арестовать мужчин на срок до 25 июня 2022 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.