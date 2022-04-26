Один из подозреваемых в подготовке покушения на Соловьева проходил принудительное лечение

Один из подозреваемых в подготовке убийства Владимира Соловьева уже был судим и проходил принудительное лечение. При этом свою вину в покушении на журналиста он не признает.

Тем временем Следственный комитет попросил арестовать подозреваемых. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.