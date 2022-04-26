СК попросил суд арестовать обвиняемых в подготовке покушения на Соловьева

Следственный комитет России намерен ходатайствовать в суде об аресте шестерых задержанных членов неонацистской группировки, подозреваемых в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева.

Данные лица, по сообщению ФСБ, выполняли задание Службы безопасности Украины. При обыске у них нашли оружие, взрывчатку, коктейли Молотова и поддельные украинские паспорта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

