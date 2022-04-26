СК попросил суд арестовать обвиняемых в подготовке покушения на Соловьева

СК просит Басманный суд арестовать подозреваемых в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева.

Владимир Путин назвал абсурдом отстранение пловца Рылова от соревнований из-за концерта в "Лужниках".

Центробанк снизил курсы доллара и евро до 72,71 и 76,67 рубля соответственно.

