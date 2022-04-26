Суд изберет меру пресечения подозреваемым в подготовке покушения на российского журналиста

Басманный суд выберет меру пресечения шестерым подозреваемым в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева. ФСБ сообщила, что участники неонацистской группировки действовали по заданию Службы безопасности Украины.

При обыске у них нашли оружие, взрывчатку, коктейли Молотова и поддельные украинские паспорта. Также после убийства Соловьева злоумышленники собирались покинуть территорию России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

