Басманный суд выберет меру пресечение 6 подозреваемым в подготовке покушения на Соловьева

26 апреля Басманный суд выберет меру пресечение шестерым подозреваемым в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева. ФСБ сообщает, что участники неонацистской группировки действовали по заданию Службы безопасности Украины.

При обыске у них нашли оружие, взрывчатку, коктейли Молотова и поддельные украинские паспорта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.