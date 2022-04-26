Суд изберет меру пресечения подозреваемым в подготовке покушения на Соловьева

Басманный суд 26 апреля изберет меру пресечения шестерым подозреваемым в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева.

ФСБ сообщает, что участники неонацистской группировки действовали по заданию службы Безопасности Украины. При обыске у них нашли оружие, взрывчатку, коктейли Молотова и поддельные украинские паспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.