Защита блогера Елены Блиновской обжаловала приговор

Защита блогера Елены Блиновской, осужденной за отмывание денежных средств, обжаловала приговор. Апелляционную жалобу рассмотрят в Мосгорсуде.

Ранее Савеловский суд приговорил Блиновскую к 5 годам колонии общего режима и не дал отсрочки от исполнения наказания до достижения ее детьми 14 лет. Также в доход государства передали арестованное по делу имущество блогера и дополнительно взыскали с нее 587 миллионов рублей.

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